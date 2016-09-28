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ضبط تشكيل عصابي لبيع السيارات المسروقة في المنيا

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ضبط تشكيل عصابي لبيع السيارات المسروقة في المنيا ضبط تشكيل عصابي لبيع السيارات المسروقة في المنيا

مديرية أمن المنيا – أرشيفية

مراسل «ONA»:

داهمت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم الأربعاء، معرضًا لعرض السيارات المسروقة، وتم ضبط صاحبه، وجاري التحقيق معه بمعرفة رجال المباحث الجنائية.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط مباحث المرور أكدتها التحريات، بقيام كل من: “محمد. م” 46 سنة – صاحب معرض سيارات بناحية أبشاق بمركز بني مزار، “هشام. م”، مقيم بشارع بن زياد بشبرا الخيمة – القليوبية، و”رضا.ع” مقيم بشارع البساتين ببندر بني مزار، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في بيع وشراء السيارات المبلغ بسرقتها، حيث يقوم الأول باستغلال معرض السيارات خاصته مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم ضبط المتهم الأول – عقب تقنين الإجراءات – والسيارات أرقام (ع-ه 5927 ملاكي) ماركة “هيونداي إلنتر” موديل (2012) فضي اللون تحمل شاسية رقم (178652) موتور (244657)، والمُبلغ بسرقتها في المحضر رقم (35972/2016) جُنح قسم الهرم، والسيارة رقم (ط ع ر 1976) ملاكي ماركة “هيونداي إلنترا” موديل (2013) سوداء اللون تحمل شاسية رقم (227205)  موتور رقم (290020)، والمُبلغ بسرقتها في المحضر رقم (7796/2016) جُنح قسم شبين الكوم عن بلاغ محمود محمد السيد، والسيارة رقم (ل ا ج 4629) ملاكي ماركة “هيونداي إلنترا” موديل )(2012) نبيتى اللون تحمل شاسية رقم (373840)  موتور رقم (421310)،  والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم (6264/2016) جنح قسم كفر الشيخ عن بلاغ إيهاب محمد حسن، مقيم تقسيم الأطباء بكفر الشيخ.

وتضمنت قائمة المضبوطات : السيارة رقم (1823011) ملاكي الدقهلية ماركة “هيونداي فيرنا” موديل (2009) – سوداء اللون تحمل شاسية رقم (121273) – موتور رقم (557403)، حيث أسفر الفحص أن أصل لوحاتها رقم (ط ل ل 936)، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم (26223/2014) جنح قسم الهرم، عن بلاغ وهيب صالح عبدالرحمن، ومقيم بشارع إسكان وادي حوف بالجيزة.

وأقر المتهم  - مالك المعرض – بشراء تلك السيارات من المتهم الثاني، وقيامه ببيعها داخل محافظة المنيا، مضيفًا انه على علم بأنها من متحصلات جريمة سرقة، فيما أكدت التحريات أن اللذين قاموا بشراء السيارات من المعرض حسنوا النية لا يعلمون بأن السيارات من متحصلات جريمة سرقة.

وتم التحفظ على السيارات، وجارى استدعاء مالكيها للتعرف عليها والعمل على ضبط باقي المتهمين، فيما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​​

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