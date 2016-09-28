نيابة دمنهور تقرر حبس صاحب مركب رشيد و40 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق

قرر المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوه المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حبس صاحب مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد و40 آخرين، 4أيام على ذمة التحقيقات.

وضمت قائمة الصادر لهم قرارات حبس صاحب مركب الهجرة غير الشرعية و15 آخرين تقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليصبح إجمالى المتهمين الجدد فى واقعة مركب رشيد 16 فردا بخلاف 4 طاقم المركب وسيدة ونجلها صاحبة "الذوديك الصغير" الذين تم تجديد حبسهم 15 يوما، ليصبح أعداد المتهمين المتورطين فى حادث غرق مركب رشيد 22 متهما حتى الآن.

وفى ذات السياق، قرر المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية، حبس 19 فردا آخرين من مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطين فى 4 قضايا هجرة غير شرعية برشيد وإدكو 4 أيام.

وكان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، أكد أن فريق من ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس القسم وبإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث، نجحوا فى إلقاء القبض على 10 أفراد من مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطين فى حادث مركب رشيد.

وأضاف مدير أمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة، تمكنوا مساء أمس من ضبط 6 أفراد من مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطين فى حادث مركب رشيد بينهم صاحب مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد ويدعى "على عبد النبى محمد أحمد" ومقيم دمياط.

وأكد مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أن تحريات اللواء محمد خريصة مدير المباحث توصلت إلى بيع المتهم للمركب لكل من "رمزى أبو ناصر، ورضا على حميدة" ويقيمان فى الجزيرة الخضرة بمطوبس فى كفر الشيخ وتم ضبطهما.

وكشف مدير أمن البحيرة عن مفاجأة أخرى أن المركب تدعى "الرزق على الله"، وتم بيعها بمليون و400 ألف جنيه داخل مياه البحر المتوسط، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين شاركوا فى هذه الجريمة وهما "نعمة محمد عبده، وعطية الحبشى"، سماسرة ومقيمان بمحافظة كفر الشيخ.

كما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة، من ضبط السيد أحمد نعمة الله مقيم بالدقهلية، وهو أحد أفراد طاقم المركب، ليصبح إجمالى المتهمين الجدد فى واقعة مركب رشيد 16 فردا وإجمالى أعداد المتهمين بطاقم المركب 22 متهما حتى الآن.