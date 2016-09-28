المنتخب يكشف لـ في الجول.. رد فعل كوبر عندما عرف تصنيف الفراعنة في قرعة كأس الأمم

كشف محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر عن رد فعل المدير الفني هيكتور كوبر إثر معرفته بوقوع الفراعنة في المستوى الثالث لقرعة كأس أمم إفريقيا 2017.

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وقال فايز لـFilGoal.com: "كنا مع الجهاز نشاهد مباريات لمنتخب الكونجو وقت إعلان الخبر، وصلني إشعار من موقع FilGoal.com وأخبرت كوبر بوقوعنا في التصنيف الثالث".

وحسب فايز، كان رد كوبر كلمة واحدة "Ok".

وأضاف فايز "كوبر مدرب كبير واجه أندية كبرى في أوروبا، أمور مثل التصنيف لا تشغله".

وأتم "نفكر أولا في مباراة الكونجو، ثم مباراة غانا في الجولة الثانية، وبعدها سنفكر في كأس الأمم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكونجولي في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2018 في 9 أكتوبر المقبل.

وتقام قرعة كأس الأمم يوم 19 أكتوبر المقبل في عاصمة الجابون ليبرفيل.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع فايز ينشره لاحقا.