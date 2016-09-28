محمد بن راشد يطلق استراتيجية حكومية لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن إطلاق استراتيجية حكومية متكاملة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية بالدولة.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أن الهدف من إطلاق الاستراتيجية هو استباق التحديات واستغلال الفرص.

وأوضح سموه أن الاستراتيجية تشمل بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية وبناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل.

وتشمل الاستراتيجية وضع أنظمة حكومية لجعل استشراف المستقبل جزء من التخطيط الاستراتيجي الحكومي وتوسيعه ليكون على 3 مراحل مستقبلية.

وقال سموه أنه سيتم إنشاء كلية متخصصة لدراسات المستقبل، وبعثات متخصصة لاستشراف المستقبل، ومختبرات حكومية وشراكات دولية وفرق عمل وزارية متخصصة.

واختتم سموه تغريداته بقوله: "نحن دولة مغرمة بالمستقبل، وهذا احد أهم أسرار نجاحنا .. وحكومتنا هي حكومة المستقبل باذن الله ، وصناعة المستقبل ستكون جزء رئيسي في عمل حكومتنا".