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عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية في كندا

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عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية في كندا عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية في كندا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس في العاصمة الكندية اوتاوا معالي ماري كلود بيبو وزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية في كندا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن علاقات دولة الإمارات الخارجية وانفتاحها على دول العالم كافة بتوجيهات قيادتها الرشيدة تساهم في دعم الجهود العالمية لتعزيز خيارات التنمية في جميع الدول النامية والمجتمعات.

بدورها أشادت وزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية بالجهود المشرفة التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد التنمية الدولية .. مثمنة التطورات المتنامية في مختلف المجالات التي تشهدها مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

حضر اللقاء .. سعادة محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا وسعادة محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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