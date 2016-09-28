مصرع طالبتين تحت عجلات القطار بمزلقان أسيوط

مراسل «ONA»:

شطر قطار، صباح اليوم الأربعاء، طالبتين إلى نصفين عند مرورهما بمزلقان شارع رياض بمدينة أسيوط.​

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من القوة المعينة بمزلقان محطة سكة حديد أسيوط بمصرع طالبتين صدمهما قطار الركاب أسيوط سوهاج.

وانتقلت – على الفور – قوات من مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، وتبين وبالفحص والمعاينة مصرع الطالبتين “دينا. أ” طالبة بالصف الأول الثانوي، و”ياسمين. ع” طالبة بالصف الثالث​.

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> وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وجاري إخطار أهليتهما، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.