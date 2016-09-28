مصرع طالبتين تحت عجلات القطار بمزلقان أسيوط

مراسل «ONA»:
شطر قطار، صباح اليوم الأربعاء، طالبتين إلى نصفين عند مرورهما بمزلقان شارع رياض بمدينة أسيوط.
تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من القوة المعينة بمزلقان محطة سكة حديد أسيوط بمصرع طالبتين صدمهما قطار الركاب أسيوط سوهاج.
وانتقلت – على الفور – قوات من مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، وتبين وبالفحص والمعاينة مصرع الطالبتين “دينا. أ” طالبة بالصف الأول الثانوي، و”ياسمين. ع” طالبة بالصف الثالث.
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> وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وجاري إخطار أهليتهما، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.