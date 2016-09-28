إنهيار منزلين بأسوان والمحافظ يخصص 3 وحدات بالإيواء العاجل لسكانها‎

تعرض منزلين بمنطقة كوكا بوسط مدينة أسوان للانهيار، صباح اليوم الأربعاء،وعلى الفور انتقل اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، لموقع المنزلين و قرر توفير عدد 3 وحدات سكنية بإسكان الإيواء العاجل للأسر المضارة.

وقال ناجح مصطفى، رئيس مدينة أسوان، أن المنزلين يتكون إحداهما من 3 أدوار والآخر مكون من دورين ويقيم فيهما 3 أسر تضم حوالى 20 فرد من أعمار مختلفة تم إخلاؤهم من خلال قوات الإنقاذ والحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي.

كما أنتقلت جميع الأجهزة المعنية من المحليات والحماية المدنية ومياه الشرب والكهرباء والغاز حيث تم تأمين الموقع وفصل التيار الكهربائى والغاز الطبيعى وشبكة المياه ، لافتًا إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قامت بمعاينة المنزلين ثم إصدار قرار إزالة لهما حماية لأرواح المقيمين بالمنازل المجاورة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

وأضاف مصطفى أن هناك توجيهات من المحافظ بسرعة التعامل مع هذه المواقف الطارئة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتخفيف التداعيات السلبية على الأسر المضارة.