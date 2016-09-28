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اليوم.. رئيس الفيفا يزور مقر اتحاد الكرة

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اليوم.. رئيس الفيفا يزور مقر اتحاد الكرة اليوم.. رئيس الفيفا يزور مقر اتحاد الكرة

إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي _ أرشيفية

يزور اليوم جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا – مقر اتحاد الكرة، من أجل تقديم التهنئة إلى مجلس الإدارة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة بصفته عضوا فى المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى ، بحضور عدد من الشخصيات الدولية، فى أول زيارة لرئيس الفيفا الجديد إلى جانب حضور أعضاء اتحاد الكرة.

كان عيسى حياتو رئيس اتحاد الكرة الأفريقى قد زار مقر الجبلاية الاثنين الماضى لتقديم التهنئة وتناول مع مجلس الجبلاية الحديث عن الفترة المقبلة وتطوير الكرة فى أفريقيا ، وتمنى عودة المصرى للتألق من جديد فى الساحة الأفريقية والتأهل لكأس العالم.

 

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