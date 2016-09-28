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السيطرة على حريق هائل باستراحة حكومية بالوادي الجديد دون خسائر‎

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السيطرة على حريق هائل باستراحة حكومية بالوادي الجديد دون خسائر‎ السيطرة على حريق هائل باستراحة حكومية بالوادي الجديد دون خسائر‎

أرشيفية _  حريق

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق هائل شب منذ قليل فى استراحة حكومية تابعة لقطاع التخطيط بشارع التعمير المتاخم لمدرسة صلاح الدين الاعدادية بالخارجة، حيث تسبب اشتعال النيران فى قطع الكهرباء عن حى الداخلة بالكامل بعد ان انتقلت النيران لاحدى الفيلات المجاورة للاستراحة حيث تم الدفع بسيارات الاسعاف الى موقع الحادث وتم التعامل مع النيران بكثافة كبيرة من رشاشات المياه التى تمكنت من اطفاء النيران دون وقوع خسائر فى الارواح او اية اصبات وجارى تحرير محضر بالواثعة واحالته الى النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل باستراحة قديمة تابعة للمحافظة، وانتقلت منها الى المساكن المجاورة حيث وصلت إلى احدى الفيلات المجاورة لها وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مناطق اخرى بعد قطع الكهرباء عن المنطقة بالكامل تحسبًا لوقوع ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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