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تخفيض 50% على رسوم اشتراك مكتبة مصر العامة لطلاب بورسعيد

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تخفيض 50% على رسوم اشتراك مكتبة مصر العامة لطلاب بورسعيد تخفيض 50% على رسوم اشتراك مكتبة مصر العامة لطلاب بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد – أرشيفية

مراسل بورسعيد : جمال نوفل

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على تخفيض رسوم اشتراك عضوية مكتبة العامة إلى 50% للطلبة والطالبات بجميع المراحل الدراسية.

جاء ذلك لرفع الوعي الثقافي والعلمي لهم وتشجيعًا منه لزيادة المعرفة والاستفادة من أوعية المعلومات المتاحة بالمكتبة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد (2016/2017).

وقال ممدوح التابعي، مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد، إن التخفيض في الاشتراك ساري حتي نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيدًا بموافقة المحافظ على هذا الاقتراح، والذي يأتي لتخفيف العبء على أولياء أمور الطلاب وتشجيعًا لهم على القراءة والإطلاع، وإثراء هذه العادة التي افتقدناها جميعًا.

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