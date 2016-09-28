بيان ألاردايس بعد الإقالة: وضحت موقفي.. ونادم على ما حدث

قال سام ألاردايس مدرب منتخب إنجلترا المقال إنه نادم على تعليقاته فيما يخص ما بدر منه خلال الفيديو الذي نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية.

وكان فيديو وصور نشرته صحيفة "تيليجراف" أظهرت سام ألاردايس يقبل رشوة للتحايل على القوانين. (طالع التفاصيل)

وجاء في بيان رسمي لسام ألاردايس عبر موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "فيما يخص الأحداث الأخيرة قمت أنا والاتحاد الإنجليزي بفسخ التعاقد بالتراضي".

وأضاف "لقد كان شرفا كبيرا لي أن أتولى المهمة في يوليو الماضي وأشعر بخيبة الأمل لوصول الأمور لهذا الحد".

واستطرد "لقد وضحت أمري خلال اجتماعي بمارتن جلين وجريج كلارك، خلال المحادثات المسجلة تلك الترتيبات لم تكن تطلب موافقة الاتحاد التامة، لكنني لاحظت أنني قلت بعض الكلمات التي سببت حرجا".

وأتم "طلب مني توضيح ما قلته وتعاونت في ذلك الصدد، أيضا أنا نادم على تصريحاتي السابقة فيما يخص الأفراد".

ولم يخض سام ألاردايس سوى مباراة وحيدة مع منتخب إنجلترا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا والتي فاز بها منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 1-0.