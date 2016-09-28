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مطار شرم الشيخ يستقبل 1937 سائحا على متن 21 رحلة داخلية ودولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1937 سائحا على متن 21 رحلة داخلية ودولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1937 سائحا على متن 21 رحلة داخلية ودولية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأربعاء 21 رحلة دولية ومصرية على متنها 1937 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب، وغادر مطار شرم الشيخ 1883 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

وأكد مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات شرم الشيخ بلغت 20%، والنسبة العامة بالمحافظة 22%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 10 رحلات دولية طيران على متنها 1937 سائحًا من مختلف الجنسيات و10 رحلات داخلية على متنها 751 سائحًا مصريًا بإجمالى 1883 سائحًا.

 

وغادر مطار شرم الشيخ 11 رحلة محلية على متنها 677 مصريا و9 رحلات دولية على متنها 1206 سائحين من مختلف الجنسيات.


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