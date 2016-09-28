مجلس جامعة الإسكندرية: ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس بين الطلاب فى الكليات

أكد مجلس جامعة الاسكندرية جلسته المنعقدة أمس، برئاسة الدكتور عصام الكردى القائم بتسيير أعمال جامعة الاسكندرية ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس بين الطلاب فى الكليات ومتابعة الدراسة والأنشطة الطلابية وذلك منذ بداية العام الدراسى .

ونقل الدكتور الكردى شكر قائد المنطقة الشمالية إلى جامعة الاسكندرية على الجهود المبذولة بمنطقة غيط العنب، لإعداد التصميمات الإنشائية والهندسية وتنظيم القوافل العلاجية وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى هناك، وقدم الكردى الشكر إلى الكليات المشاركة فى تنظيم هذه القوافل برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزى رئيس لجنة خدمة المجتمع والقوافل الطبية بالجامعة، وأضاف أن الجامعة ستوجه قافلة طبية إلى منطقة العامرية فى 7 أكتوبر القادم لخدمة أهالى المنطقة .

وقال بيان للجامعة منذ قليل، إن المجلس وافق على تقديم منح دراسية للدراسات العليا للطالب الأول من خريجى كل دفعة لفرع الجامعة بإنجامينا "تشاد"، بالإضافة إلى منحتان يتم التقدم لها من الخمسة الطلاب الأوائل ويتم اختيار أفضل 2 منهم من خلال فرع الجامعة بإنجامينا .

وأكد الكردى ضرورة توثيق الإنجازات الرياضية التى حققتها الجامعة وحصولها على مراكز متقدمة خلال ملتقى شباب الجامعات بالمنيا، والأنشطة الصيفية الرياضية والثقافية التى نظمتها وزارة الشباب خلال الاجازة الصيفية وذلك عن طريق إصدار مطبوعات لهذا الغرض، كما أكد ضرورة إدراج التفوق الرياضى ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة.

ووافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور ممدوح سعد مسعود الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم على مدرج 6 بمبنى الكلية بطريق الحرية، كما وافق على اتفاق التعاون العلمى والأكاديمى بين كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية وكلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ .

ووافق المجلس على تعيين الدكتور محمود الزلبانى عميد كلية الطب الأسبق والدكتور محمد فريد حمدى أمين عام نقابة الأطباء أعضاء من الخارج بمجلس كلية التمريض لمدة عامين جامعيين .

كما وافق المجلس على التبرع المقدم من شركة هوسبيوس لجامعة الإسكندرية بعدد 2 وحدة معالجة نفايات، وترقية 20 عضو هيئة تدريس 9 إلى وظيفة أستاذ و11 فى وظيفة استاذ مساعد وتعيين 20 مدرس ومنح 67 درجة دكتوراه و129 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

وأصدر الدكتور عصام الكردى قراراً بتعيين الدكتور سعيد محمد عبد القادر علام الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.