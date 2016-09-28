الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع في العاشر من رمضان

نشب حريق هائل، صباح اليوم الأربعاء، بمصنع الأجهزة والمنسوجات، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر برئاسة المقدم هيثم شحاتة وبإشراف العميد أحمد شوقى مدير الحماية المدنية بالشرقية بعدد 8 سيارات إطفاء.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق، بمصنع الأجهزة والمنسوجات، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.