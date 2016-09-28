«نتنياهو» ينعي رئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن حزنه لوفاة رئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز، الذي أعلنت الأربعاء وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر موته، داخل مستشفى بتل أبيب، عن عمر يناهز 93 عاما.

وجاء في بيان: “يعبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة، عن حزنهما العميق لرحيل حبيب الأمة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز”.

وأضاف أن نتنياهو سيقدم رسالة شخصية، وأن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع لاحقا في جلسة عزاء خاصة، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

ومن جهة أخرى، نعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيريز، مؤكدًا أنه لم يكف يوما عن الإيمان بإمكانية إحلال السلام.

وقال باراك أوباما “مساء اليوم، ننضم أنا وميشال إلى كل الذين يكرمون في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم أجمع الحياة الاستثنائية لصديقنا العزيز شيمون بيريز، أحد الآباء المؤسسين لدولة إسرائيل ورجل الدولة الذي اعتمد في التزامه من أجل الأمن والبحث عن السلام على قوته المعنوية الثابتة وتفاؤله الراسخ”.

وكان الموت غيب بيريز في تل أبيب عن عمر يناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى، قبل نحو أسبوعين، إثر إصابته بسكتة دماغية. وعلى مدى مشواره السياسي الذي امتد 70 عاما، شغل بيريز عمليا كل المناصب السياسية العليا في البلاد، لاسيما منصب رئيس الوزراء الذي تولاه 3 مرات.