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أمريكا:على روسيا تقديم بادرة لإعادة المصداقية للعملية الدبلوماسية بسوريا

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أمريكا:على روسيا تقديم بادرة لإعادة المصداقية للعملية الدبلوماسية بسوريا أمريكا:على روسيا تقديم بادرة لإعادة المصداقية للعملية الدبلوماسية بسوريا

>واشنطن (أ ش أ)

طالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر روسيا بتقديم بادرة "غير اعتيادية" لإعادة المصداقية للعملية الدبلوماسية فى سوريا.

وقال تونر ـ فى تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء ـ "إن ما يسعى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وما قام بايضاحه مؤخرا فى نيويورك أننا بحاجة لنرى جهدا ومقترحات حقيقة من جانب روسيا لإعادة المصداقية للعملية الدبلوماسية فى سوريا ولكى تسير قدما".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن من أهم هذه الخطوات وقف تحليق المقاتلات السورية والروسية فوق المناطق التى تسيطر عليها المعارضة السورية المعتدلة .

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت أمس الثلاثاء أن الوزير الأمريكى جون كيرى "منفتح" على إجراء محادثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف حول سوريا.


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