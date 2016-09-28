اليوم.. الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة «الثأر»

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم ، الأربعاء، اختبارًا صعبًا عندما يستضيف فريق وادي دجلة باستاد بتروسبورت في الجولة الثالثة للدوري.

ويرغب حسام البدري في تحقيق الفوز اليوم قبل فترة توقف الدوري المقبلة التى تستمر 17 يومًا تقريبًا بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراة الكونغو يوم 9 أكتوبر المقبل في تصفيات مونديال 2018 بروسيا فضلًا عن الثار للخسارة فى آخر مواجهة بين الأحمر ودجلة.

ويتطلع الفريق الدجلاوي للفوز على الأهلي وتكرار الفوز في أخر مباراة جمعتهما في الدور الثاني للموسم الماضي عندما خطف فوزًا قاتلًا في الدقيقة الأخيرة، ويعلم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق أن الفوز على الأحمر ليس صعباً بشرط التركيز طوال الـ90 دقيقة وهو ما أكده المدرب الفرنسي للاعبيه طوال التدريبات الماضية.