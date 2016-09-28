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رئيس حكومة الوفاق الليبية: سنقدم تشكيلة وزارية جديدة لـ«البرلمان»

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رئيس حكومة الوفاق الليبية: سنقدم تشكيلة وزارية جديدة لـ«البرلمان» رئيس حكومة الوفاق الليبية: سنقدم تشكيلة وزارية جديدة لـ«البرلمان»

فائز السراج

كشف فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، عن نيته تقديم تشكيلة حكومية جديدة إلى البرلمان، الذي مقره طبرق، ولا يوافق على حكومته، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الباب مفتوح أمام قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الذي يحظى بدعم البرلمان.

وقال السراج في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نشرته اليوم الأربعاء، إن البحث بدأ لتشكيل حكومة جديدة في “الأسابيع المقبلة”.

وأعرب السراج عن استعداده لضم حفتر إلى الجديدة، وقال: “ليس لدينا فيتو على ضم أي شخص إلى الحكومة. الباب مفتوح للجميع للانضمام إلى الحكومة تحت القيادة السياسية. وهذه دعوتنا لجميع الأطياف، وجميع العسكريين الموجودين”.

لكنه استدرك قائلا: “عندما نتحدث نحن عن دولة مدنية، فهذا يعني أن تكون القوات العسكرية موجودة تحت قيادة سياسية، وأعتقد أن هذا الأمر قد يكون أحد أسباب الاختلافات بيننا”.

وقال: “نحن لم نتطرق إلى إقصاء أي طرف من المشاركة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية. بالعكس، نحن دعونا جميع الأطراف للمساهمة في هذه العملية، ولكن على أن تكون المؤسسة العسكرية بعيدة عن القرار السياسي، لأن عكس ذلك يقودنا إلى نظام بعيد كل البعد عن الدولة المدنية التي نريد بناءها”.

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