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سموحة يواجه طنطا.. والشرقية ضد المصري في الدوري

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سموحة يواجه طنطا.. والشرقية ضد المصري في الدوري سموحة يواجه طنطا.. والشرقية ضد المصري في الدوري

فريق سموحة _ أرشيفية

تفتتح اليوم الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام لكرة القدم حيث يلتقي سموحة مع طنطا، والشرقية يواجه المصري وتختتم اللقاءات بمباراة هامة بين الاهلى حامل اللقب ووادى دجلة على ان تقام باقى المباريات غدا وبعد غد الجمعة.

يستضيف نادى سموحة متصدر الجدول حتى الان الوافد الجديد طنطا فى الثالثة عصرا على برج العرب فى مباراة تتسم بالقوة ويسعى سموحة بقيادة فييرا للمحافظة على الصدارة لتحقيق انجاز الموسم الماضى خاصة وانه يملك الهداف حسام باولو ومجموعة قوية من اللاعبين اصحاب المهارات.

بينما يبحث فريق طنطا عن وجود البديل بعد لعنة الاصابات التى لازمت الفريق بغياب 6 لاعبين ومن المنتظر ان يدفع خالد عيد ببعض اللاعبين مثل حمادة الغنام والمهاجم الليبى احمد عبد القادر والغانى دينيس تيتيه.

وعلى استاد برج العرب ايضا يستضيف المباراة الثانية على التوالى فى الساعة السادسة مساء حيث تقام مباراة الشرقية والمصري.

ويسعى طارق يحى المدير الفنى للشرقية ان تكون عودة الفريق الى الدورى الممتاز للبقاء وليس كضيوف شرف والعودة من الاسكندرية ولو بنقطة امام المصري.

على الجانب الاخر يحاول المصرى حصد نقاط المباراة ليعود الى المنافسة على قمة الجدول بعد ان اصبح لديه قوة هجومية قوية، بعد ان كان يعتمد فى الموسم الماضى على المهاجم الاوحد ومن الموسم الحالى اصبح لديه اكثر من مهاجم مثل محمد ماجد انوش وكابوريا غيرهما من اللاعبين المتميزين رغم الخسارة فى الافتتاح امام الطلائع.

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