الشرطة النسائية تشن حملة بمحيط مدارس السيدة زينب

شنت منذ قليل، مكافحة العنف ضد المرأة والمكونة من العناصر الشرطية النسائية بقيادة العميد ناهد صلاح والعقيد هبة والرائد عبير أبو زيد، حملة أمنية على المدارس المشتركة بمحيط مدارس السيدة زينب.

وواصلت ضابطات الشرطة النسائية جوالاتها داخل المدارس المشتركة وشرح كيفية التعامل مع المتحرش وسرعة الإبلاغ عن المتحرش وأعلنوا عن الرقم التواصل المباشر بالنجدة وهو ١٢٢.

وأكدت أنه سيكون قريبا هناك خط تواصل مباشر بين الفتيات والسيدات وبين الشرطة النسائية مباشرة وللطلاب، وشرحوا للطلاب ما هى الأضرار التى ستعود عليهم فى حال معاكسة أو تحرش بفتاة وطالبوهم بالالتزام الدراسى متمنين لهم مستقبلا مشرقا.

وكان فى استقبال الشرطة النسائية مدير عام إدارة السيدة زينب ياسر عبد العزيز، ومدير مدرسة المبتديان حسين المنياوى، ومدير التعليم الخاص مها سمير.