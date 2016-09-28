مخزون الخام الأمريكي ينخفض 752 ألف برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة، وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

> وانخفضت مخزونات الخام 752 ألف برميل في الأسبوع المنتهي 23 سبتمبر إلى 506.4 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد ثلاثة ملايين برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 832 ألف برميل، حسب ما ذكرت رويترز.

ونزلت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد 178 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 343 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 14 ألف برميل.

كما انخفضت واردات الخام الأميركية 357 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.5 مليون برميل يوميا.