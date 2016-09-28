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النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة كثافات مرورية، اليوم الأربعاء، خلال أوقات الذروة الأولى للزحامات المرورية، أدت إلى تباطؤ حركة المركبات بالتزامن مع دخول الطلاب للمدارس والجامعات، فى ظل تواجد أمنى مكثف على جميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية، وفك الزحام أولا بأول خلال أوقات الذروة على مدار اليوم.

 

فيما شهد كوبرى 6 أكتوبر ظهور كثافات مرورية بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر، وكذلك من الجيزة باتجاه وسط البلد واصطفت السيارات أعلى كوبرى 15 مايو، بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول فى طريقه إلى منطقة الإسعاف، وظهرت كثافات مرورية بمنطقة بين الكبارى أعلى محور 26 يوليو اتجاه المهندسين.

 

ويشهد طريق كورنيش المعادى، كثافات مرورية للمتجه من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد وتباطأت الحركة المرورية فى الاتجاه العكسى، وكذلك الأمر بطريق الأوتوستراد أدى إلى توقف حركة المرور بالاتجاه القادم من مناطق حلوان فى طريقه إلى القاهرة، وظهرت كثافات محدودة للمتجه عبر الطريق الدائرى من المنيب باتجاه الأوتوستراد.

 

وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من محور صلاح سالم فى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

 

وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى قصر النيل، وكذلك بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، كذلك الأمر فى شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وشارع التحرير حتى ميدان الدقى.

 

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة وكذلك الأمر فى الأتجاه العكسى وتباطئت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب والمريوطية بسبب زيادة الأحمال وبنزلة شارع البحر الأعظم وصولا بكورنيش النيل حتى الوراق فى ظل انتشار الخدمات المرورية.


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