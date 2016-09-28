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بالصور.. حسن الرداد وتامر أمين ومفيدة شيحة ضيوف منى الشاذلي على «CBC»

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الإعلامية منى الشاذلي

الإعلامية منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج “معكم .. منى الشاذلي” المُذاع على فضائية “CBC”، الفنان حسن الرداد، الإعلامي تامر أمين، والإعلامية مفيدة شيحة وأنيسة حسونة.

ويكشف الرداد لـ برنامج “معكم.. منى الشاذلي”، العديد من كواليس وتفاصيل فيلمه الآخير، أسرار تصوير المشاهد، وكيف واجه اسم العمل اعتراضات كثيرة من قِبل الرقابة على المصنفات الفنية.

كما يكشف الرداد عن الخط الكوميدي الذي صار ملازمًا لأعماله منذ فترة.

وتشهد الفقرة الأولى من نفس الحلقة مناقشة ساخنة حول الزوجة التي غسلت قدم زوجها في “الكوشة” ليلة زفافهما، من خلال استضافة الزوجين، فيما يُشارك الإعلامي تامر أمين، الإعلامية مفيدة شيحة، وعضو مجلس الشعب أنيسة حسونة، بآرائهم المتباينة في ذلك المشهد.

من المقرر إذاعة اللقاء مساء غدًا الخميس على شاشة CBC.

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الفنان حسن الرداد خلال لقاءه مع منى الشاذلي

الفنان حسن الرداد خلال لقاءه مع منى الشاذلي

الإعلامي تامر أمين والإعلامية مفيدة شيحة والنائبة أنيسة حسونة

الإعلامي تامر أمين والإعلامية مفيدة شيحة والنائبة أنيسة حسونة

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