أوباما ينعي الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز

نعى الرئيس الأميركي باراك أوباما، الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنه لم يكف يومًا عن الإيمان بإمكانية إحلال السلام.

وقال باراك أوباما “مساء اليوم، ننضم أنا وميشال إلى كل الذين يكرمون في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم أجمع الحياة الاستثنائية لصديقنا العزيز شيمون بيريز، أحد الآباء المؤسسين لدولة إسرائيل ورجل الدولة الذي اعتمد في التزامه من أجل الأمن والبحث عن السلام على قوته المعنوية الثابتة وتفاؤله الراسخ”.

وكان الموت غيب “بيريز” في تل أبيب عن عمر يناهز 93 عامًا، بعدما نقل إلى المستشفى قبل نحو أسبوعين، إثر إصابته بسكتة دماغية.

وشغل “بيريز” عمليًا – على مدى مشواره السياسي الذي امتد 70 عامًا – كل المناصب السياسية العًليا في البلاد، لاسيما منصب رئيس الوزراء الذي تولاه 3 مرات.

سكاي نيوز