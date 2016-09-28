عودة حركة قطارات السكة الحديد بعد توقفها ساعتين

عادت حركة قطارات السكة الحديد بمحافظة سوهاج للعمل من جديد، عقب تجاوز 3 قطارات رحلاتهم متأخرين ما بين ساعتين ـ و55 دقيقة، بعد اصطدام قطار أسبانى بمجموعة من الأغنام حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، مما أدى إلى حدوث عطل بالجرار.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بحدوث عطل بجرار أحد القطارات نتيجة وقوع مصادمة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بتعطل القطار رقم 891 أسبانى سوهاج ـ القاهرة، بسبب اصطدامه بمجموعة من رؤوس الأغنام حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص بمحطة جزيرة شندويل الفرعية، مما أدى إلى عطل بالجرار، تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قسم النقل والمواصلات بسوهاج، وقام المختصون بهيئة السكة الحديد بضم جرار بديل، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعتين “25″ دقيقة، ونتج عن ذلك تجاوز القطارين رقمى157 أسوان القاهرة لمدة 55 دقيقة و981 أسوان القاهرة لمدة “25″ دقيقة، يشار إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام ملك أحمد فرغل محمد السيد، وجارى ضبطه، تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بسوهاج.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4180 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.