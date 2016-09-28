الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا عصر اليوم استعدادًا لمباراة النصر للتعدين

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مؤمن سليمان عصر اليوم إلي اسوان للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة النصر للتعدين المقرر لها مساء الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

حيث يؤدي لاعبي الفريق التدريب الأخير على ملعب المباراة باسوان .

ويتوجه الفريق الي اسوان بالقائمة الذي يضم 20 لاعبًا هم:

> حراسة المرمى : أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح

> خط الدفاع: محمد ناصف وأسامة إبراهيم وحسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي وشوقي السعيد ورمزي خالد

> خط الوسط: طارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا وصلاح ريكو وشيكابالا وأيمن حفني ومصطفى فتحي

> خط الهجوم: أحمد جعفر وستانلي ومايوكا

وشهدت القائمة استبعاد كل من باسم مرسي وابراهيم صلاح وأحمد دويدار واسلام جمال ومحمد مجدي وأحمد رفعت ومعروف يوسف لوجهة نظر فنية وعلي فتحي لعدم الجاهزية ومحمد مسعد ومحمد ابراهيم للإصابة.