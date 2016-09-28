العسل المذاب في الماء يكافح العدوى البولية

أثبت العلماء بجامعة “ساوثهامبتون” البريطانية، أن العسل المخفف يمكن أن يوقف البكتيريا الأكثر التي يصعب إزالتها من فوق الأسطح مثل البلاستيك.

وكشفت الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من مجلة “الأمراض السريرية”، فعالية العسل المخفف في التخلص من جانب كبير من البكتيريا خاصة المتواجدة في المسالك البولية دون حدوث أي آثار جانبية.

فقد عكف العلماء على دراسة تأثير اثنين من البكتيريا الشائعة التي يمكن أن تسبب التهابات بولية في المثانة في مقدمتها بكتيريا “إيه كوىل” المتقلبة، مشيرين إلى أن

> حتى فى التركيزات المنخفضة للعسل والتي قد لا تتعدى 3.3% يسهم العسل بصورة مباشرة في منع البكتيريا فى التجمع والتكتل معا ليكونا غشاء حيويا رقيقا “بايو فيلم”.

واستعان العلماء فى أبحاثهم بأنواع من العسل داكن اللون من أستراليا ونيوزيلندا لما يعرف عنه بالخصائص المضادة للبكتيريا.

ويرى العلماء أن العسل المخفف قد يكون حلا منخفض التكلفة لغسل القسطرة البولية والحفاظ عليها نظيفة حتى وهي مثبتة في المريض.

ولقرون طويلة مضت، استخدم العسل باعتباره مطهرا طبيعيا لعلاج الحروق والجروح فى إطار وصفات طبية، وحديثا استعانت به عدد من الشركات الدوائية لإنتاج منتجات طبية تتوافق مع المعايير التنظيمية.