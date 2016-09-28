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رئيس حى بالسويس يطارد الطلاب الهاربين من المدارس داخل المقاهى

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رئيس حى بالسويس يطارد الطلاب الهاربين من المدارس داخل المقاهى رئيس حى بالسويس يطارد الطلاب الهاربين من المدارس داخل المقاهى

>السويس- سيد نون

قام رئيس حى فيصل بالسويس، العميد علاء إسماعيل بمداهمة المقاهى التى يجلس عليها الطلاب الهاربون من المدارس خلال أوقات الدراسة داخل نطاق حى فيصل.

 

وداهم رئيس حى فيصل المقاهى وقام بتوقيف الطلاب والاتصال بمديرى المدارس لإعادة الطلاب مرة أخرى إليها، من أجل الالتزام باليوم الدراسى.

 

وقال العميد علاء إسماعيل، إنه أثناء مرورى لتفقد الشوارع بحى فيصل، تبين وجود عدد من الطلاب متواجدين داخل إحدى المقاهى بعدد كثير أثناء اليوم الدراسى.

 

وأكد رئيس الحى، أنه على الفور تم الدخول إلى المقهى والاتصال بمدير المدرسة، وتم عودة الطلاب إلى المدرسة، وتم التنبيه على صاحب المقهى بعدم تواجد أى من الطلاب على المقهى.

 

 


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