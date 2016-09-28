اليوم.. محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين

تنظر اليوم الأربعاء الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين"، والمتهم فيها 47 متهماً منهم 33 متهما محبوسا و14 هاربا.

وكانت المحكمة أجلت القضية فى الجلسة السابقه وذلك لإحضار المتهم على أبو سريع صابر من محبسه بعد تبين تغيبه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمين وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية حمدى السيد وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.