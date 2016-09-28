مصرع طالبتين صدمهما قطار بأسيوط

لقيت طالبتان مصرعهما بعد أن صدمهما قطار حال مرورهما بمزلقان شارع رياض بمدينة أسيوط أثناء توجههما إلى مدرستهما.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من القوة المعينة بمزلقان محطة سكة حديد أسيوط يفيد بمصرع طالبتين صدمهما قطار الركاب "أسيوط - سوهاج".

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وبالفحص والمعاينة تبين مصرع الطالبتين "دينا أ م" طالبة بالصف الأول الثانوى، و"ياسمين. ع" طالبة بالصف الثالث الثانوى.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام وجارى إخطار أهليتهما وتحرير المحضر اللازم.