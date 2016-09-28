أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طالبتين صدمهما قطار بأسيوط

Google+ Print
مصرع طالبتين صدمهما قطار بأسيوط مصرع طالبتين صدمهما قطار بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

لقيت طالبتان مصرعهما بعد أن صدمهما قطار حال مرورهما بمزلقان شارع رياض بمدينة أسيوط أثناء توجههما إلى مدرستهما.

 

 

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من القوة المعينة بمزلقان محطة سكة حديد أسيوط يفيد بمصرع طالبتين صدمهما قطار الركاب "أسيوط - سوهاج".

 

 

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وبالفحص والمعاينة تبين مصرع الطالبتين "دينا أ م" طالبة بالصف الأول الثانوى، و"ياسمين. ع" طالبة بالصف الثالث الثانوى.

 

 

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام وجارى إخطار أهليتهما وتحرير المحضر اللازم.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365