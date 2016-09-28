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مصرع 9 من ميليشيات الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني بتعز

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مصرع 9 من ميليشيات الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني بتعز مصرع 9 من ميليشيات الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني بتعز

قوات الجيش اليمني _ أرشيفية

لقي تسعة من عناصر مليشيات الحوثيين مصرعهم فيما جُرح العشرات في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة في جبهات القتال في محافظة تعز فيما قتل جندي وجرح 7 من قوات الجيش والمقاومة كما جرح مدني بسبب القصف العشوائى على المناطق السكنية.

وأوضحت مصادر بالمقاومة أن المدفعية استهدفت تجمعا للمليشيات في منطقة الصيار بمديرية الصلو جنوب تعز وأوقعت 5 قتلى في صفوفهم واصابت اثنين اخرين ودمرت سيارة التوجيه المعنوي التابعة لهم في قرية الصيار. مشيرة إلى أن المليشيات الانقلابية تواصل زراعة الألغام الأرضية في قريتى الحود والصيار في مديرية الصلو.

في سياق متصل، تسلمت مستشفى الثورة بتعز مساعدات طبية مقدمة من منظمة الاغاثة الطبية العالمية ومؤسسة الأطباء العرب قيمتها حوالى 418 ألف دولار تشمل موادا وأجهزة ومستلزمات طبية طلبتها بعض المستشفيات في المدينة .

وأضحت تعز التابعة للمقاومة أن هذه المساعدات تأنى بهدف تقديم الخدمات الطبية والصحية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وخاصة مدينة تعز التي تتعرض لحرب وحصار من قبل مليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح منذ أكثر من عام ونصف العام .

أ ش أ

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