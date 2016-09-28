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بعثة منتخب تصل القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم للخماسي بكولومبيا

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بعثة منتخب تصل القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم للخماسي بكولومبيا بعثة منتخب تصل القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم للخماسي بكولومبيا

عادت بعثة منتخب للكرة الخماسية إلى القاهرة الليلة الماضية قادمة من كولومبيا عبر ألمانيا بعد أن شاركت في بطولة العالم للخماسى الحديث وخروجها من دور الثمانية إثر هزيمة أمام نظيره الأرجنتيني صفر – 5.

وقال حمادة الشربينى رئيس البعثة ورئيس لجنة الكرة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى تصريح صحفية اليوم أن البعثة تضم 14 لاعبا ومن الجهاز الفنى كلا من أيمن حافظ مدير المنتخب وهشام صالح المدير الفنى ونادر رشاد مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى وهانى درويش أخصائى إصابات ملاعب وأيمن زين طبيب وأحمد عبده مهمات.

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