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مؤشر نيكي يهبط 1.3 بنهاية التعاملات بفعل ضغوط ارتفاع الين

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مؤشر نيكي يهبط 1.3 بنهاية التعاملات بفعل ضغوط ارتفاع الين مؤشر نيكي يهبط 1.3 بنهاية التعاملات بفعل ضغوط ارتفاع الين

ارتفاع مؤشر نيكي – أرشيفية

هبط مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام تعاملاته ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، بفعل ضغوط من ارتفاع الين مؤخرًا، وكذلك تعديلات على أسهم بعد انتهاء الحق في التوزيع النقدي لحامليها.

وانخفض مؤشر نيكي 1.3 بالمئة أو 218.53 نقطة ليغلق عند 16465.40 نقطة. وقلص تعديل أسعار الأسهم بعد انتهاء حق التوزيع النقدي لحامليها مؤشر نيكي بنحو 115-120 نقطة وفق متعاملين في السوق.

وبينما تماسك الدولار قليلا مقابل الين يوم الأربعاء، إلا أنه لم يكن أعلى بكثير عن أدني مستوياته في شهر التي بلغها في تعاملات الأسواق الخارجية.

وقال متعاملون إن معنويات القطاع المالي تضررت بفعل مخاوف بشأن دويتشه بنك وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير غرامة قدرها 14 مليار دولار مفروضة على البنك.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة إلى 1330.77 نقطة. وهبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.5 بالمئة إلى 11907.79 نقطة.

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