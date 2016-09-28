أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28 - 9 - 2016

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال مستهل تعاملات الأربعاء، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 474 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 539 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 407 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 317 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3792 جنيهًا، والأوقية 1338 دولارًا في البورصات العالمية.



ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 534 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 599 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 467 جنيهًا.

وقال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إن البورصات العالمية للذهب، شهدت خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا بشكل يومي، بجانب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب الأيام الأخيرة.

شبكةعيونالإخبارية

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