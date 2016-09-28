سعر الدولار اليوم الأربعاء 28/9/2016 في السوق السوداء وارتفاع تاريخي غير مسبوق للعملة الخضراء مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم، حيث قالت مصادر مصرفية في قطاع الخزانة بالبنوك المصرية، أن سعر العملة الخضراء في السوق السوداء قد تسارع بوتيرة غير مسبوقة خلال الساعات القليلة الماضية، مع وجود ندرة من المعروض من الدولار اليوم، ووجود تكهنات بقرب خفض قيمة الجنيه المصري، بعد شروط صندوق النقد الدولي.

وقالت وكالة أنباء رويترز، أن الدولار قفز قفزة شديدة في السوق الموازي ووصل إلى 13.10 جنيه، وهو أعلى مستوى في التاريخ تصل إليه أي عملة أجنبية مقابل الجنيه، حيث جرت التعاملات الأسبوع الماضي عند 12.80 جنيه، لكن الأسعار ارتفعت بشدة بداية من هذا الأسبوع، حيث تخطت 13 جنيه بعد خطاب السيسي مساء الاثنين.

ومن جانبها قالت وكالة بلتون المالية تعليقا على خطاب الرئيس، أنه من المثير للجدل الزعم أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية ستنخفض بغض النظر عن سعر الدوار، فيما يعتبر تصريحا مثيرا للاهتمام، خاصة أن المدنة الزمنية المحددة هي من شهر إلى شهرين.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الأربعاء 28/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 12.80 جنيه للشراء مقابل 12.90 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads