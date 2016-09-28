أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28/9/2016 في السوق السوداء وارتفاع تاريخي غير مسبوق للعملة الخضراء مقابل الجنيه

Google+ Print
سعر الدولار اليوم الأربعاء 28/9/2016 في السوق السوداء وارتفاع تاريخي غير مسبوق للعملة الخضراء مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم الأربعاء 28/9/2016 في السوق السوداء وارتفاع تاريخي غير مسبوق للعملة الخضراء مقابل الجنيه

اليوم، حيث قالت مصادر مصرفية في قطاع الخزانة بالبنوك المصرية، أن سعر العملة الخضراء في السوق السوداء قد تسارع بوتيرة غير مسبوقة خلال الساعات القليلة الماضية، مع وجود ندرة من المعروض من الدولار اليوم، ووجود تكهنات بقرب خفض قيمة الجنيه المصري، بعد شروط صندوق النقد الدولي.

وقالت وكالة أنباء رويترز، أن الدولار قفز قفزة شديدة في السوق الموازي ووصل إلى 13.10 جنيه، وهو أعلى مستوى في التاريخ تصل إليه أي عملة أجنبية مقابل الجنيه، حيث جرت التعاملات الأسبوع الماضي عند 12.80 جنيه، لكن الأسعار ارتفعت بشدة بداية من هذا الأسبوع، حيث تخطت 13 جنيه بعد خطاب مساء الاثنين.

ومن جانبها قالت وكالة بلتون المالية تعليقا على خطاب الرئيس، أنه من المثير للجدل الزعم المواد الغذائية والسلع التموينية ستنخفض بغض النظر عن سعر الدوار، فيما يعتبر تصريحا مثيرا للاهتمام، خاصة أن المدنة الزمنية المحددة هي من شهر إلى شهرين.
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الأربعاء 28/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مقابل الجنيه إلى 12.80 جنيه للشراء مقابل 12.90 جنيه للبيع، بعد قرار بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك