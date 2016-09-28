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إصابة فردي أمن خلال محاولة سرقة أحد البنوك بالسبتية

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إصابة فردي أمن خلال محاولة سرقة أحد البنوك بالسبتية إصابة فردي أمن خلال محاولة سرقة أحد البنوك بالسبتية

أرشيفية

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه حال تواجد كلًا من عريف شرطة رمضان رجب جمعة من قوة حرس المنشآت بمديرية أمن القاهرة، وفرد الأمن الإدارى أحمد إبراهيم إسماعيل بخدمتهما مساء أمس لحراسة بنك ” C I B ” الكائن بشارع السبتية دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، فوجئا بأحد الأشخاص يحاول اقتحام البنك من بابه الزجاجى وعند محاولتهما التصدي له عاجلهما بإطلاق الأعيرة النارية من طبنجه بحوزته، مما أسفر عن إصابة عريف الشرطة وتمكن من الفرار.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، نشرته على الصفحة الرسمية بـ”فيسبوك” تقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بفحص كاميرات البنك لتحديد شخصية الجانى وضبطه، وتم نقل العريف المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.

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