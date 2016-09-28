طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وعلى سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية فيهما شمالية غربية، وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 31

الإسكندرية 21 28

مطروح 19 27

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

بلطيم 22 28

الإسماعيلية 21 31

السويس 23 32

العريش 19 30

نخل 14 28

طابا 15 29

الطور 23 30

مرسى علم 24 33

الغردقة 24 33

شرم الشيخ 25 32

رفح 19 29

كاترين 13 28

سيوة 17 31

المنيا 20 32

الفيوم 20 31

رأس سدر 20 29

أبوسمبل 23 37

وسط الدلتا 21 31

أسيوط 19 33

سوهاج 21 35

الأقصر 21 36

أسوان 23 38

شلاتين 26 35

حلايب 27 34

الوادى الجديد 21 34

قنا 21 36

نويبع 25 32

السلوم 18 27.