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"حاويات دمياط": إيرادتنا 590 مليون جنيه بزيادة 200% عن العام الماضى

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"حاويات دمياط": إيرادتنا 590 مليون جنيه بزيادة 200% عن العام الماضى "حاويات دمياط": إيرادتنا 590 مليون جنيه بزيادة 200% عن العام الماضى

>كتب رضا حبيشى

أكد اللواء محمد سعد زغلول، رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، أن الشركة حققت إيرادات بلغت 590 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى بواقع أرباح 420 مليون جنيه بزيادة 200% عن العام الماضى.

 

وأضاف رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم من الإيرادات حال زيادة عمق الغاطس ليكون قادر على استقبال سفن الجيل الثالث التى يصل عمق غاطسها إلى 16 متر، ومن خلال مشروع التطوير وتدعيم الرصيف وتعميق الغاطس الذى تسعى الشركة لتنفيذه. 

 

وطالب "زغلول" بمنح الشركة الوطنية امتيازات مماثلة للشركة الخاصة التى سيتم إنشاءها بالميناء سواء من خلال تخفيض قيمة الرسوم أو إيجارات الأراضى لكى تستطيع منافستها.

 

 


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