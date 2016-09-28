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بالصور: شتاء لقاء الخميسي "حار جداً"

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الأربعاء 28-09-2016 02:01

بعدما نشرت صورتها متنكرة بهيئة رجل صعيدي، ضمن كواليس تصوير الموسم السابع لمسلسلها الشهير "راجل وست ستات"، استعادت الفنانة لقاء الخميسي كامل أنوثتها بجلسة تصوير معدة خصيصاً لاستقبال فصل الشتاء، ولكن من الواضح أنها تأثرت بشدة بالأجواء الساخنة الطاغية على الآن.
لقاء التي حققت الرقم القياسي بجلسات التصوير بشهر واحد، حيث خضعت لخمس جلسات متتالية بأقل من أسبوعين، نوعت طلتها في المرات السابقة بين الكاجوال والكلاسيك، واحتفظت ببعض الاثارة، ولكنها ألقت بكل تحفظاتها خلف ظهرها بجلسة التصوير الأخيرة مع المصور شريف عمار ومصمم الشعر هيثم دهب ومنسق المكياج سامح حنفي، حيث واجهت الشتاء المنتظر بقطعة فروة وفستان قصير جداً.

اللافت أن التعليقات على جلسة التصوير الأخيرة بدت وكأنها استسلام من متابعيها لسياسة الأمر الواقع، فقد خلت من الاهانات المعتادة عقب نشر الصور المكشوفة، كما لم تتلق لقاء النصائح المعتادة من أنصار الحفاظ على الأخلاق، وتفرغ الجميع تقريبا للإشادة بأناقتها وتألقها.

هل تصدق أن هذا الرجل الصعيدي هو نفسه هذه السيدة التي تواجه الشتاء بكل حرية وأنوثة؟

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سيدتي

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