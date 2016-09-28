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عدوى الإنفصال تصيب ناعومي واتس وحبيبها بعد علاقة 11 عاماً

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الثلاثاء 27-09-2016 17:00

كشفت النجمة البريطانية ناعومي واتس Naomi Watts أنها وحبيبها الممثل ليف شريبر Liev Schreiber قررا الانفصال بعد علاقة استمرّت 11 عاماً. وقال شريبر (48 عاماً) وواتس (47 عاماً): "أفضل طريق بالنسبة لنا كعائلة هو أن ننفصل".

وأضافا: "نتطلع قدماً إلى تربية أطفالنا معاً بقدر كبير من الحبّ والاحترام والصداقة في قلوبنا واستكشاف هذه المرحلة الجديدة من علاقتنا"، طالبين باحترام الخصوصية من أجل ابنيهما، خصوصاً في هذه الفترة.

وكانت علاقة واتس وشريبر بطل فيلم "Ray Donovan" قد بدأت منذ عام 2005، ولديهما الآن طفلين هما Samuel Kai Schreiber و Alexander Pete Schreiber لكنهما لم يتزوجا. وكانت ناعومي تواعد في السابق الممثل الأسترالي هيث ليدجر Heath Ledger.

يُشار إلى أنّ انفصالهما يأتي في أعقاب إعلان الطلاق المفاجئ بين نجمي هوليوود براد بيت Brad Pitt وأنجلينا جولي Angelina Jolie الأسبوع الماضي.

 

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