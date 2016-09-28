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شرطة التموين تضبط أمين مخزن قبل ترويجه 3.6 طن زيت طعام مجهول بالقاهرة

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شرطة التموين تضبط أمين مخزن قبل ترويجه 3.6 طن زيت طعام مجهول بالقاهرة شرطة التموين تضبط أمين مخزن قبل ترويجه 3.6 طن زيت طعام مجهول بالقاهرة

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

 

ونجحت الحملات فى ضبط " ا. ا .د " 36 سنة ، أمين مخزن جملة، وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت 3.600 طن زيت طعام مجهول المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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مصر 365

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