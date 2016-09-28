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أسرة ضحية بـ"مركب رشيد" تروى معاناتها لـ"على هوى مصر" بعد فقدان ابنهم

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أسرة ضحية بـ"مركب رشيد" تروى معاناتها لـ"على هوى مصر" بعد فقدان ابنهم أسرة ضحية بـ"مركب رشيد" تروى معاناتها لـ"على هوى مصر" بعد فقدان ابنهم

>كتب إبراهيم حسان

روت أسرة "شريف"، أحد ضحايا المركب الغارق فى رشيد منذ أيام، لكاميرا "على هوى " الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار one،  معاناتهم بعد الحادث الأخير، حيث قال شقيق الضحية، إن "أصحاب المركب جمعوا أشخاص وحطوا أعداد أكتر فى المركب وغرقت".

 

أما والد "شريف"، فأوضح أن ابنه "سافر مرة قبل كده ورجع من رشيد قبل العيد، وسافر المرة التانية وحدث ما حدث".

 

وروى تقرير آخر بالبرنامج، مأساة أخرى لأحد ضحايا مركب رشيد الغارقة، لشاب يدعى كريم حسان "البكرى" كما وصفه أبيه، الذى قال لكاميرا "على هوى مصر"، "اتصل عليا وقالى أنا مشيت مع العيال اللى مشيوا، والساعة 5 لقيته بيضرب التليفون عليا ويقولى يابا إحنا بنغرق، والحقنا يابا"، وتابع:"إنا أسرة 7 أنفار وكان كريم بيجيب 20 جنيه فى اليوم ومكنوش بيعملولنا حاجة، فقالى يابا أنا هخلع مع العيال اللى بتمشى، وإحنا لو لينا أكل عيش ومدخل رزق كان ابنى مات هنا!؟ والله ولا عندنا محافظ ولا مسئول فى كفر الشيخ بيسأل عننا.. حسبى الله ونعم الوكيل".

من جانبه قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، إن أكثر ما يستفز المواطن فى هذا الأمر، هو عدم زيارة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لموقع حادث غرق مركب رشيد على الإطلاق، مضيفا:"أكتر حاجة تستفزك إن رئيس الوزراء مرحش رشيد لحد دلوقتى"، وتابع:"إحنا عاوزين حل يطبطب على الناس دى شوية ويدى أمل للأهالى، كمان أكتر حاجة تستفزك إن محافظ الشرقية مش بيقابل الناس رغم شكاوى المواطنين".

 


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