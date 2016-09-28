أهالى أبنوب يشيعون جثمان أحد ضحايا مركب رشيد بعد العثور عليه بوادى النطرون

شيع أهالى مركز أبنوب، جثمان "عبدالظاهر أحمد حامد" أحد المفقودين بمركب رشيد الغارق للهجرة غير الشرعية، بعد العثور عليه مساء أمس الثلاثاء بثلاجات مستشفي وادى النطرون، ونقله لدفنه فى مسقط رأسه بمدافن العائلة بمركز أبنوب عقب تصريح النيابة وتسليمه لذويه.

يذكر أن جثمان عبد الظاهر هو الجثمان رقم 7 الذى ظهر ضمن أكثر من 15 مفقود "من المركز بالهجرة غير الشرعية على مركب رشيد عقب تشيع جثامين كلا من "عثمان محمد على"18سنة و"مايكل جمال داود"16سنة و"نشآت مرزوق أيوب" 24سنة و3 آخرون بمركز الفتح بقرى عرب العوامر ومطير وبنى مر.