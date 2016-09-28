6 أسباب للإمساك.. أهمها تناول مكملات الحديد والكالسيوم والمسكنات

الشعور بالإمساك هو أن حركات الأمعاء أصبحت صعبة، وبعض الناس يحدث هذا الأمر لديهم ثلاث مرات فى اليوم، والبعض الآخر منهم مرة واحدة فقط أو مرتين فى الأسبوع. وهناك أسباب عديدة لحدوث الإمساك والتى رصدها موقع Health.

1- المسكنات

تشير بعض الدراسات أن تناول مسكنات الألم تسبب الأمساك.

2- الشوكولاتة

هناك بعض الأدلة العلمية التى تثبت أن الشوكولاتة يمكن أن تسبب الإمساك، وقد أثبتت إحدى الدراسات والتى نشرت عام 2005 أن من يعانون من أو متلازمة القولون العصبى أكثر عرضة من الناس فى أن تسبب الشوكولاتة لهم الإمساك.

3- الفيتامينات

الفيتامينات بشكل عام لا تسبب الإمساك ولكن بعض المكملات مثل الكالسيوم والحديد يمكن أن يسببان لبعض الأشخاص الإمساك.

4- تناول الكثير من منتجات الألبان

تناول الكثير من الأطعمة منخفضة الألياف والغنية بالدهون مثل البيض واللحوم يمكن أن يبطئ عملية الهضم، لذلك ينصح الاطباء أنه أثناء الشعور بالإمساك الإكثار من تناول الألياف على أن يحصل الشخص من 20 إلى 35 جراما فى اليوم.

5- مضادات الاكتئاب

أكدت الدراسات أن مضادات الاكئتاب تسبب الإمساك.

6- مضادات الحموضة

مضادات الحموضة التى يتم تناولها لعلاج التهابات المعدة بعضها يمكن أن يسبب الإمساك، خاصة تلك التى تحتوى على الكالسيوم أو الألومنيوم.