بالصور.. ولى أمر يشكو إهمال مدرسة بدمياط ويطالب بلجنة للتحقيق

تقدم محمد السعيد فوزى شطيفة - مدرس - بشكوى إلى محافظ دمياط ووكيل وزارة التربية والتعليم ضد مسئولى إدارة الزرقا التعليمية بدمياط، أوضح خلالها أنه تمت إجراء أعمال صيانة بمدرسة النيل الحديثة بدقهلة، أثناء سير العملية التعليمية وبرروا ذلك بأن هذه ميزانية تم اعتمادها واستمر العمل داخل المدرسة وداخل الفصول فى وجود تلاميذ يؤدون الامتحانات، وتم تسليم المدرسة منذ حوالى شهر تقريبا وقام بافتتاحها محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

وأضاف الشاكى ثم ظهرت صور الفساد والإهمال تدريجيا داخل المدرسة مما يهدد حياة التلاميذ بالخطر فجميع ما تم عمله من صيانة تالف وغير آمن. فسطح المدرسة عبارة عن بحر من المياه والتى تتساقط على جدار المدرسة منذ شهر ولا تحرك من أحد من المسئولين.