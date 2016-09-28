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غلق وتشميع 7 مخابز ببورسعيد لمزوالتة نشاطها بدون ترخيص بحى الضواحى

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غلق وتشميع 7 مخابز ببورسعيد لمزوالتة نشاطها بدون ترخيص بحى الضواحى غلق وتشميع 7 مخابز ببورسعيد لمزوالتة نشاطها بدون ترخيص بحى الضواحى

>بورسعيد _ محمد فرج

أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى بأنه بناء على توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان التى تقضى بغلق كافه المخابز الواقعه أسفل العمارات السكنيه والتى تزاول نشاطها بدون ترخيص .

 

ولفت إلى أن إدارة الرخص والاشغالات وتنفيذ الأحكام بحى الضواحى قاموا بحمله مكبره على كافه المخابز الواقعه بنطاق الحى لتنفيذ القرارات الإداريه الصادرة عن الحى بهذا الشأن، أسفرت عن غلق وتشميع 7 مخابز تعمل بدون ترخيص فى عده مناطق بالحى ثلاث منها بمنطقه شباب الخريجيين ومخبز واحد فى كل من مناطق بنك الإسكان وزمزم والصفا والأمل .

 

وقال رخا أن الإدارات المعنيه بالحى قامت بإشراف السيد قاسم مدير الإداره بالتنسيق مع  إدارات الرخص والحجز الإدارى بغلق وتشميع المخابز وقطع المياه والغاز والكهرباء عنها كما قامت الحمله بمصادره عدد من الإستندات الخاصه بهذ المخابز السبع وتحرير عدد من المحاضر لأصحابها .

 

وأضاف بأنه سبق لإدارة الإشغالات بتوجيه عده إنذارات مسبقه لكافه هذه المخابز للإلتزام بوقف هذه الأنشطه  ولكن دون جدوى .

 

وأكد رخا أن هذه المخابزتعمل بدون ترخيص وبدون خضوع لإجراءات التراخيص والسلامة العامة للحفاظ على أرواح المواطنين كما أنها لاتحقق شروط السلامه والأمن الصناعى إضافة إلى عدم ملائمة هذه الأماكن لهذا النشاط ومخالفتها للقانون الصادر عن مجلس الوزراء لسنه 80 بعدم إقامه مخابز أسفل العمارات السكنيه لخطورتها على السكان .


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