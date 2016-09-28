تحليل في الجول – علاء إبراهيم: أنطوي مفتاح فوز الأهلي على دجلة.. وأجاي لم يقنعني

يرى علاء إبراهيم مهاجم الأهلي السابق والمدير الفني لشيكو الذي واجه الفريق الأحمر وديا أن جون أنطوي النجم الغاني هو مفتاح الفوز على وادي دجلة.

ويلعب الأهلي مع دجلة مساء الأربعاء بعد أيام قليلة من مواجهة شيكو وديا والتي فاز فيها 6-2 وسجل أجاي هدفين.

ويسأل FilGoal.com علاء إبراهيم الذي شاهد آخر استعداد للأهلي قبل لقاء دجلة حول رأيه في الفريق وكيف شاهد العناصر الجديدة مثل جونيور أجاي وأكرم توفيق.

وقال علاء إبراهيم لـFilGoal.com: "المباراة متكافئة بين الطرفين بسبب امتلاكهما عناصر مميزة في مختلف الخطوط وإن كانت حظوظ الأهلي أوفر في الفوز خاصة أن وادي دجلة تغير عن الموسم الماضي وفقد العديد من العناصر المميزة مثل ستاني أوهاويتشي".

وأضاف "أداء الأهلي لن يكون أفضل من مباراتي الإسماعيلي والمقاولون، فمازلنا في بداية الموسم، لكن لابد من الفوز لضمان الصدارة قبل توقف المسابقة".

كيف يفوز الأهلي؟

يشرح علاء إبراهيم عبر FilGoal.com مواصلا "وسط الملعب سيتحمل عبء المباراة دفاعا وهجوما، ومن خلال مواجهتي للأهلي الأخيرة أرى أن الأفضل أن يلعب حسام عاشور وأكرم توفيق بشكل أساسي".

وتابع "في خط الهجوم لابد أن يبدأ جون أنطوي لأن دفاع وادي دجلة عنيف وأعتقد أن القوة الجسمانية للغاني ستجعله يتعامل أفضل من عمرو جمال".

وعن جونيور أجاي؟

أردف علاء إبراهيم "لا أفضل الدفع به فمن وجهة نظري أنه صفقة غير مبررة ولم يكن من الموفق التعاقد معه بهذا المبلغ، وليس مقنع جدا حتى الآن".

واستكمل "الدليل أنه لم يشارك حى الآن في الوقت الذي ظهر فيه ماليك إيفونا بداية من وصوله للمطار وحتى مغادرته تألق بشدة".

وكيف يتغلب الأهلي على الحضري؟

وأفصح "الحضري حارس مميز جدا وصاحب خبرة كبيرة، وأنصح أن يقترب المهاجم منه بشكل أكبر من محاولة التسجيل من بعيد لأنه زكي ويملك رد فعل سريع".

واستطرد قائلا: "أنصح المهاجم أو اللاعب أن ينفذ من خلال القرار الثاني، بمعنى أن الحضري يمكنه توقع القرار الأول بشكل غير عادي".

وأتم "لذلك يجب أن يتحلى من يواجهه بالقدرة على المراوغة والصبر عند اتخاذ القرار".