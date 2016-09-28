بريزينتيشن توضح لـ في الجول حقيقة إذاعة الدوري المصري في أمريكا وbeIN

كشف محمد كامل رئيس شركة بريزينتيشن سبورت الراعي الرسمي لاتحاد الكرة المصري عن حقيقة بيع مباريات الدوري المصري لشبكة قنوات beIN sports القطرية.

وقال كامل في تصريحات لـFilGoal.com: "كل ما يتم تناقله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إذاعة الدوري المصري على قنوات beIN sports ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "البعض تناقل صور تشير إلى إذاعة مباريات الدوري المصري في أمريكا لكن هذه الصور نقلا عن قناة أون سبورت، وهذا يعني أن من يفعل ذلك يسرق القناة ويتعدى على حقوقها ولا علاقة لهذا بالدوري المصري".

وتابع "هذا الوضع خاص بقناة أون سبورت ولا علاقة لشركة بريزينتيشن به".

وأتم "شركة بريزينتيشن تتحمل مسؤولية إذاعة مباريات الدوري في حالة واحدة فقط وهي منح القناة إشارة بث خالصة وهذا لم يحدث إلا مع القنوات المتعاقد معها فقط".