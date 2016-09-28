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صورة - الزمالك يعلن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد

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صورة - الزمالك يعلن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد صورة - الزمالك يعلن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد

أعلن نادي الزمالك عن أرقام قمصان لاعبيه في قائمة الموسم الجديد 2016-2017 وذلك قبل انطلاق مباريات الفريق الأبيض والتي تبدأ بمواجهة النصر للتعدين يوم الخميس.

واحتفظ عدد من اللاعبين بأرقامهم في الموسم الماضي مثل أحمد الشناوي وعلي جبر وأيمن حفني، فيما حصل الوافدون الجدد على أرقام جديدة في قائمة تضم 30 لاعب.

1- أحمد الشناوي

2- محمد مجدي

3- طارق حامد

4 - أحمد توفيق

5- إبراهيم صلاح

6 - شوقي السعيد

7- إسلام جمال

8- رمزي خالد

9- أحمد جعفر

10- شيكابالا

11- محمد ناصف

12- حسني فتحي

13- محمود دونجا

14- أيمن حفني

15- معروف يوسف

16- محمود جنش

17- باسم مرسي

18- أحمد رفعت

19- أحمد دويدار

20 - محمد إبراهيم

21 - -

22- صلاح ريكو

23 - ستانلي أوهاويتشي

24- إيمانويل مايوكا

25- علي جبر

26- محمد مسعد

27- علي فتحي

28- محمود حمدي

29- أسامة إبراهيم

30- مصطفى فتحي

31 - عمر صلاح

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