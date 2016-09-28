البدري لـ في الجول: اكتفينا بغرامة مالية فقط على صالح.. ووجوده في القائمة أكبر رد

علق حسام البدري المدير الفني للأهلي على أزمة صالح جمعة لاعب وسط الفريق بعد توقيع غرامة مالية ضخمة ثم استدعائه لقائمة مباراة وادي دجلة يوم الأربعاء.

ووقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة غرامة ضخمة وصلت إلى نصف مليون جنيه بسبب عدم التزام اللاعب خارج الملعب. (التفاصيل)

وقال البدري من معسكر الأهلي لـFilGoal.com: "لا يوجد أي قرار إداري بخلاف الغرامة فقط التي وقعناها على صالح جمعة".

وأضاف "الدليل أنه معي في المعسكر، ورؤيتي الفنية هو أمر بيني وبينه ولا يصح أن يخرج للصحافة".

وأتم "لكن الإجابة واضحة.. صالح جمعة معي في المعسكر".

ولم يدخل صالح جمعة في قائمة الأهلي في مباراتيه ضد الإسماعيلي ثم المقاولون العرب التي فاز فيهما 1-0 و2-0.